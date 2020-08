L'Inter avrà uno spettatore d'eccezione nella semifinale di Europa League in programma lunedì sera a Dusseldorf contro lo Shakhtar Donetsk: il presidente Steven Zhang, venuto dalla Cina per confrontarsi direttamente con i suoi dirigenti e soprattutto, a Europa League terminata, chiamare a colloquio l'allenatore Antonio Conte. Come riporta Sportmediaset la volontà di Zhang è quella di proseguire con il tecnico salentino, ma alle condizioni di Suning: Conte dovrà accettare la filosofia dell'agire sul mercato in maniera mirata, e gli si renderà conto naturalmente dei suoi duri sfoghi contro la società.