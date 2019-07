La Juventus continua a lavorare sotto traccia per arrivare a Mauro Icardi. L'attaccante argentino è finito ai margini del progetto tecnico dell'Inter, ma spera in una riapertura da parte dei nerazzurri. Un'indicazione della situazione nel club milanese arriva direttamente dal presidente della Beneamata, Steven Zhang. Ai microfoni del Corriere della Sera ha detto la sua sul caso più spinoso degli ultimi anni: "Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui. Non abbiamo nessun ripensamento". Insomma, l'addio sembra davvero dietro l'angolo. E la Juve pregusta il grande colpo in attacco.