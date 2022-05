Zhang ha parlato ai microfoni di Sky dopo la finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. Ecco le sue parole: "Sono arrivato qui da solo, invece ora sono circondato da campioni. Per me è una grande soddisfazione per il lavoro fatto, devo ringraziare tutti all'Inter. Siamo sempre affamati, non è mai abbastanza per l'Inter. Quando sono arrivato qui sette anni fa e ho visto la Juve come il club più forte, dentro e fuori dal campo. L'obiettivo era quello di competere con loro, ora anche l'Inter è forte, anche fuori dal campo. Spero che resteremo così, competitivi ogni stagione e in grado di conquistare trofei che rimangano nella storia. Il risultato a volte dipende anche dalla fortuna, ma dobbiamo continuare così. Il lavoro fatto è stato buono. Nessuno si sarebbe aspettato il risultato di oggi".