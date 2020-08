Steven Zhang a Milano, per programmare la sua Inter e la sfida alla Juve. Ai microfoni dell'Ansa il presidente dell'Inter ha detto: "Il presidente Steven Zhang è atterrato questa sera a Milano per poter seguire in prima persona le attività della sua Inter nell'assoluto rispetto dei protocolli sanitari italiani ed internazionali". Ora tutte le riunioni, con tanti argomenti da trattare, dal mercato alla questione Conte, ancora in bilico. Come scrive calciomercato.com, lo sfogo del tecnico salentino è arrivato in Cina e non ha sicuramente reso felice né il patron dell’Inter né il presidente. Sarà necessario un faccia a faccia, ma per questo, probabilmente, Zhang attenderà di capire quale sarà il cammino dell’Inter in Europa, anche se dovrebbe recarsi in Germania per assistere alla semifinale. Nelle prossime ore, invece, vedrà Marotta, che in questi giorni ha lavorato molto per distendere le tensioni degli ultimi giorni.