Javier Zanetti, intervistato da Sky Sport, ha parlato della ripresa del campionato: "Sinceramente pensare oggi alla ripresa è molto difficile. Fino al 13 aprile restiamo a casa, è la cosa più giusta da fare. E’ molto difficile pensare a un ritorno in campo, chi dovrà prendere le decisioni dovrà stare attento. Si tratta di salute. Non è un interruttore che si accende e si spegne, bisognerà vedere l’aspetto psicologico dei giocatori. Percepisco la loro preoccupazione e bisogna tenerne conto, sono esseri umani che hanno famiglia. Io lavoro da qui, in contatto con il mister, Lele (Oriali ndr), i ragazzi e gli altri dirigenti: stiamo lavorando per soddisfare le esigenze dei nostri partner che hanno puntato su di noi. E’ una situazione drammatica, difficile in tutto il mondo perché il virus sta colpendo tante popolazioni. E’ una situazione che non deve essere sottovalutata. C’è grande preoccupazione, noi per primi, avendo una proprietà cinese, ci siamo resi conto che era una cosa molto grave. Poi il virus è arrivato in Italia con tanti deceduti e molti che lottano per la vita. Dobbiamo stare molto attenti".