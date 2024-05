Il vice presidente dell'Javierè stato ospite di DAZN a Supertele, dove ha parlato anche di Stevene delle strategie di mercato: "Siamo in contatto permanente, lui ci chiede come vanno le cose. Era felicissimo e dispiaciuto per non esserci. Quando vedi una società che funziona, anche lui credo che sia tranquillo perché il club è in buone mani", le sue dichiarazioni. "Gap con il? Guardando la finale sembra che non ci sia. In realtà con gli introiti che ci sono in Premier ad oggi non possiamo competere, ma per sfida dobbiamo trovare alternative, portare giocatori funzionali a quello che vuole il mister e che vogliamo noi, che sappiano mettersi la maglia dell'Inter, che vive di pressioni e obiettivi. Quelli che abbiamo preso ci hanno dato ragione e speriamo che quelli che arriveranno arricchiscano la squadra".Infine, alla domanda su chi faccia più paura come contendente tra Milan,, Roma e Napoli, Zanetti ha risposto così: "Nessuna paura, rispetto per tutte. Confermarsi sarà molto difficile, ma abbiamo questa voglia".