Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha presentato la sfida tra i nerazzurri e la Juventus durante la presentazione per le celebrazioni dei 90 anni della Serie A a Girone Unico: "E' stato un onore giocare tanti anni in Serie A con la maglia dell'Inter - sono le parole riportate da La Gazzetta dello Sport - è il momento migliore per dare il via a questi festeggiamenti. Domenica sarà una partita storica. Spero che sia una festa dello sport e che si parli solo di calcio".