Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, parla a Sky Sport dopo il sorteggio dei sedicesimi di Europa League, coi nerazzurri che se la vedranno con il Ludogorets: "Non ci sono partite scontate, specie in queste competizioni. Dobbiamo affrontare ogni partita al meglio, perché possono esserci sempre sorprese. Adesso finiamo bene il campionato, poi avremo il tempo di preparare queste due gare. Europa League da vincere? Vogliamo essere protagonisti, perché vogliamo sempre fare bene in Europa. Dispiace l'uscita dalla Champions, ora dobbiamo concentrarci su questo torneo che è altrettanto importante".



OBIETTIVI - "Diventa un obiettivo. Dispiace essere usciti dalla Champions per come avevamo preparato il girone però il campo ha detto che non eravamo pronti. Ma ricordiamoci che questo è l'inizio di un percorso dove stiamo facendo ottime cose. C'è sempre tempo per migliorare alcune cose".



SU CONTE - "Stupiti? Più che stupiti siamo felici. Vedere da vicino la sua cultura del lavoro, la sua passione che riesce a trasmettere a tutti è importante per una squadra che vuole lottare per grandi obiettivi. E' molto preparato, intelligente, con grande personalità. Siamo all'inizio di un nuovo percorso, dobbiamo lavorare sui dettagli ma siamo sulla strada giusta".



SCUDETTO+EL - "Sì, dipende da come arriviamo a questi appuntamenti. Se pensiamo a questi ultimi due mesi, con gli infortuni che ci hanno penalizzato, direi che è tutto lì. Ma pensiamo di poter competere fino in fondo, recuperando gli uomini che mancano e giocando come stiamo facendo. Non sarà semplice, perché ci sarà un grosso dispendio. Ma siamo pronti perché la cultura del lavoro è quella positiva e dobbiamo continuare così".



ANCORA SULL'EUROPA - "La nostra storia parla chiaro, siamo sempre stati protagonisti in Champions ed Europa League. Abbiamo il dovere di crederci, lavorando con grande umiltà e sperando di arrivare fino alla fine".