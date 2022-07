Il vicepresidente dell'Javierè intervenuto ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro, commentando una carrellata di foto compresa una che immortalava il successo della squadra di Simoneincontro la. Ecco le sue parole: "Una vittoria sofferta, in questa foto c'è il lavoro di chiunque per far sì che la squadra renda al meglio. Mi auguro che sia sempre così, che ci sia unione di intenti perché l'Inter abbia sempre serate così. La vita ora è diversa, ma mi piace perché sono legato sempre all'Inter. Faccio tutto con passione, non ci sono interessi personali".