Ospite del podcast BSMT, il vice presidente dell'Javierha detto la sua anche sulle rivalità più sentite nel mondo del calcio. "Il derby e la partita con lasono le partite più sentite per una questione anche di storia che hanno tutti e tre i club, che viene dalla nascita", il suo commento. "Quelle partite creavano anche qualcosa di speciale, ma ho avuto sempre grandissimo rispetto. Affrontare Paolo Maldini per me, al di là della rivalità, era una cosa bella perché affrontavo un grandissimo campione dentro e fuori dal campo. E anche adesso quando ci troviamo fuori ci abbracciamo. Anche con, con Totti, con Buffon. Il calcio è questa cosa: se magari non ti vedi da tanto tempo ti abbracci, perché il calcio unisce".