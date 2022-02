Intervenuta ai microfoni di Inter TV, l'attaccante spagnola dell'Inter femminile Macarena Portales è tornata a parlare dell'eliminazione in Coppa Italia per mano della Juventus Women di Joe Montemurro. Ecco il suo commento: "Penso che abbiamo tenuto testa a una squadra che gioca la Champions League e che in fin dei conti ci è superiore. Ma ci siamo dimostrate all'altezza, sono stati i dettagli a farci uscire dalla competizione".