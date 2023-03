L'allenatrice dell'Ritaha parlato ai nostri microfoni dopo la sconfitta incontro la"Abbiamo buttato via la prima parte del primo tempo, concesso troppo a loro di giocare. Siamo partite un po' bloccate e tese, loro sono andate in gol troppo facilmente. Poi siamo cresciute e abbiamo creato occasioni arrivando ai supplementari, lì servono energie e risorse e a noi è mancata un po' di lucidità e forza per recuperare".- "La partita poteva avere un altro risultato, dopodichè vieni a giocare a Vinovo con la Juve e quella vittoria forse non sarebbe comunque bastata. La Juve è superiore, dobbiamo giocare al massimo per competere. Ero arrabbiata e dispiaciuta per l'approccio, poi fai conto con una tensione che forse dobbiamo abituarci a gestire".- "La consapevolezza la stiamo guadagnando, molti risultati aiutano. Poi quando giochi partite di così alto contenuto competitivo la qualità deve essere migliorata, bisogna gestire meglio alcuni momenti e non sempre ci riusciamo. Quell'aspetto va curato".- "Quando si vince e si perde si ottengono sempre insegnamenti, per competere a certi livelli serve qualcosa in più. Ci metteremo a lavorare per alzare ancora di più il livello, per quanto ci sia soddisfazione per quello che è stato fatto. Le partite mi sembrano equilibrate, secondo me non manca tantissimo. Anche il livello di mentalità si è alzato, non lo dico io ma i risultati e le prestazioni".