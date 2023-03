L'allenatore dell'Inter, Rita Guarino, ha parlato della sfida contro la Juventus Women dopo il match pareggiato: "Soddisfazione per la prestazione, per le ragazze che hanno strinto i denti, non possiamo avere la rosa al completo. Qualche rammarico c'è perché potevamo presentarci al ritorno con due risultati su tre.""Squadra in crescita, adesso è il momento più difficile, quando sei lì in vetta diventa difficile fare gli ultimi metri."SUGLI INFORTUNI - "C'è bisogno di tempo, di mettere minutaggio ma siamo felici che piano piano recupereremo tutte per avere più scelte a disposizione. Rientrare da un infortunio significa avere tempo per crescere."Sono state attente, aggressive, sicuramente al ritorno dovranno essere ancora più ciniche perché la Juve non concede molto. Focalizzarci su quanto prodotto oggi, e presentarci a Vinovo nelle migliori delle condizioni."Le ho scritto subito, ero molto dispiaciuta per lei. Stava facendo una stagione straodinaria, è una che da sempre tutto ed è un dispiacere che sia ricaduta per la terza volta in questo infortunio".