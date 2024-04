L'Inter ha reso note tramite il proprio sito ufficiale le giocatrici convocate per la gara contro la Juventus Women in programma a Biella domani sera alle ore 20.30. Un'assenza importante per la squadra di coach Rita Guarino: si tratta di Michela Cambiaghi. Di seguito l'elenco delle convocate:Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.Difensori: 3 Bowen, 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thøgersen, 48 Battilana, 55 Tomter.Centrocampiste: 4 Junge Pedersen, 8 Pavan, 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 99 Jelcic.