Arturo Vidal è arrivato la scorsa estate all'Inter, ricongiungendosi ad Antonio Conte, ma potrebbe già lasciare la squadra nerazzurra a fine stagione: il bilancio societario ha molti punti interrogativi attorno a sé, data la situazione di trattative per la cessione del club da parte di Suning, e l'arrivo dell'ex ct del Cile Jorge Sampaoli sulla panchina del Marsiglia ha fatto sì che l'OM si sia interessata al centrocampista ex Juventus.



IL PROBLEMA - Se da un punto di vista di gestione economica, all'Inter converrebbe vendere un giocatore che percepisce 6 milioni di stipendio. Tuttavia, c'è una criticità ben spiegata da Calciomercato.com: "La scelta di usufruire dei vantaggi del Decreto Crescita per l'ingaggio del cileno. L'Inter sta infatti garantendo a Vidal circa 6 milioni netti all'anno pagandone al lordo soltanto 8 grazie agli sconti Irpef della suddetta legge per cui, però, è necessario mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno due anni. Cedendolo in estate chi salderebbe con l'erario la cifra scontata finora? A conti fatti fin da oggi ballerebbero circa 5 milioni di euro".