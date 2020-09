L'Inter ha vinto, in rimonta, contro la Fiorentina. All'ultimo respiro, all'ultimo secondo, grazie al gol del solito D'Ambrosio. Ha vinto anche grazie alla qualità e alla profondità della rosa, con Conte che ha potuto pescare dalla panchina talenti assoluti: Sanchez, Hakimi, Sensi, Vidal e Nainggolan. E proprio l'ingresso degli ultimi due, che hanno messo piede in campo in contemporanea, ha esaltato i tifosi interisti sui social. E a proposito di social: dalla sua pagina Instagram, l'ex Juve ha voluto mandare un messaggio ai nuovi tifosi nerazzurri: "Bel trionfo in casa. Niente male come inizio. Forza Inter!".