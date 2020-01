Sembrava essere il nome giusto per cesellare la rosa in questo mercato invernale, invece Arturo Vidal rischia di allontanarsi dal ritorno in Italia: l'Inter, infatti, sta aspettando gli sviluppi sulla panchina del Barcellona, dopo la sconfitta dei blaugrana ieri sera contro l'Atletico Madrid in Supercoppa. Come riporta Sky Sport, il futuro del cileno è legato a doppio filo con quello del tecnico Ernesto Valverde. L'allenatore argentino è a rischio ed in caso di esonero, con possibile arrivo di Xavi, la posizione di "riserva" di Vidal potrebbe cambiare, allontanandolo così dal mercato.