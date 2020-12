Vita dura per Arturo Vidal, che con la maglia dell'Inter sta faticando a trovare quella stessa brillantezza che aveva mostrato ai tempi della Juve. Il cileno però sfida la sua ex squadra e non si nasconde: "Non ho paura a pronunciare la parola scudetto, l'ho già vinto in Italia, in Germania e in Spagna. Questo ora è il mio obiettivo. Dobbiamo lavorare tutti i giorni e ragionare partita per partita, poi vedremo se saremo all'altezza di puntare alla vittoria del campionato. Il momento più duro è stato uscire dalla Champions, ma nell'Inter ci sono giocatori giovani che hanno fame di vittoria".