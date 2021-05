Arturo Vidal ha rilasciato una dichiarazione al Matchday Programme dell'Inter, in vista dell'ultima passerella di campionato, in programma domenica pomeriggio contro l'Udinese. Queste le parole dell'ex centrocampista bianconero: "Scelgo il mio gol contro la Juventus, una rete che ha dato il via ad una vittoria importante, una prova di forza che ci ha dato molta di fiducia per arrivare fino in fondo e conquistare lo scudetto".



Peraltro, un gol dell'ex che per Vidal è stato uno dei pochi momenti positivi di questa stagione nerazzurra per il cileno.