Come racconta Calciomercato.com, pochi dubbi per Simone Inzaghi in vista della sfida con la Juventus. Nel ruolo di mezzala sinistra una sola maglia per uno tra Calhanoglu e, con il cileno che per adesso è favorito. A sinistra spazio a Perisic. In attacco saranno Lautaro e Dzeko, gli uomini chiamati a impensierire la difesa bianconera. Sulla carta Inter-Juve è già pronta, domenica sera la parola al campo.