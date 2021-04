L'Inter contro il Cagliari non avrà a disposizione Arturo Vidal neanche in panchina. Il centrocampista cileno ancora una volta non è riuscito a recuperare la condizione atletica migliore e questa mattina Conte ha scelto di fargli svolgere un allenamento personalizzato per ritrovare la forma persa con il problema al ginocchio. Una scelta quindi del tecnico nerazzurro in una stagione molto difficile per l'ex bianconero.