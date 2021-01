Arturo Vidal, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Juve.



IMPORTANTE - "Era importante per me, per la squadra, con la squadra più forte in Italia. Felice di aver segnato la seconda volta con l'Inter. Niente, sono felice".



LA PIU' FORTE - "Contro i più forti devi giocare di forza, ora abbiamo dimostrato di essere da scudetto. Ti dà fiducia per continuare, per pensare che si possa vincere lo scudetto. La più forte in 9 anni, ti dà fiducia per continuare. Sono felice e pensiamo che possiamo arrivare fino in fondo".