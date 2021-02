Passata la paura in casa Inter per l'infortunio di Arturo Vidal. Solo una contusione al ginocchio sinistro per il centrocampista cileno, che dovrebbe esserci il prossimo weekend contro la Lazio. Salta, invece, la partita di Torino con la Juventus: il cileno è infatti squalificato per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia.