Vidal è più vicino all'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è l'accordo tra nerazzurri e Arturo Vidal per un contratto biennale. Intesa totale, adesso si tratta col Barça per liberarlo gratis prima di portarlo a Milano. Con un retroscena: Vidal non sapeva che la Juve non poteva acquistarlo, per quello ha detto di gradire un'eventuale chiamata bianconera. Che, però, non c'è mai stata.