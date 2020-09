Ora è tutto pronto. Arturo Vidal, da giorni promesso sposo dell'Inter e in procinto di partire, lascerà Barcellona per tornare a giocare in Serie A. Il Barcellona, spiega Sky Sport, ha accettato le ultime condizioni e il cileno arriverà a Milano per firma e test medici. Arrivo previsto in serata, con le visite mediche fissate per domani. "L'Inter è riuscita all’ultimo a evitare di pagare una base fissa di un milione - si legge - ma ha legato l’intera cifra ad obiettivi, trasformando l'indennizzo di fatto in un bonus".