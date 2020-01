La Juventus pensa al futuro, con gli acquisti di Ntenda e Cotter, mentre l'Inter prova a rispondere, affidandosi all'usato sicuro. Come ha riportato Sky Sport, i nerazzurri sono ad un passo dal formalizzare il pre-accordo con Ashley Young, laterale in forza al Manchester United. Il giocatore, classe '85, è infatti in scadenza di contratto con i Red Devils: bisogna solo attendere per capire se Marotta aspetterà giugno per averlo o se pagherà un indennizzo per portarlo subito agli ordini di Antonio Conte.