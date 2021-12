La Juventus è presente sulle prime pagine dei principali quotidiani sportivi in maniera marginale per quanto riguarda la Gazzetta dello Sport (box in basso: "Dybala e la Juve si (ri)fanno male") e il Corriere dello Sport che accenna al pareggio di Venezia nel catenaccio del titolo "Inter, via libera".un chiaro riferimento al mercato delle punte e alla necessità della Juve di dotarsi di un centravanti puro.