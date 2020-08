1









Se Conte dovesse lasciare la panchina dell'Inter, potrebbe veramente arrivare Max Allegri sulla panchina nerazzurra: da un ex juventino all'altro, Marotta pescherebbe ancora una sua vecchia conoscenza. A quel punto l'Inter potrebbe pensare di rinforzare l'attacco con il ritorno in Italia di un vecchio pupillo di Allegri: Mario Mandzukic. A confermarlo anche La Gazzetta dello Sport, che parla di: "Un affare low cost dal rendimento assicurato". L'idea Allegri è concreta se Conte e l'Inter dovessero separarsi, e in nerazzurro potrebbe riavere un suo pupillo.