L’Inter si appresta ad affrontare un derby d’Italia contro la Juventus nella tormenta societaria, tra ipotetica cessione del club e accordo sul pagamento degli stipendi arretrati. La famiglia Zhang si sta guardando attorno, posizione confermata per bocca dello stesso Marotta, con il fondo BC Partners che ha avviato la due diligence per analizzare le finanze nerazzurre. Nel frattempo, l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha espresso la sua opinione sui proprietari cinesi a La Repubblica: "Mi spiacerebbe, gli Zhang avevano tutto: non solo soldi, anche struttura familiare, una forte educazione e il rispetto per il valore dell'Inter".