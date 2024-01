Dopo la sfuriata ai microfoni di DAZN, il dirigente del Verona, Dean Sogliano, ha parlato di quanto successo contro l'Inter anche in conferenza stampa: "Grande mancanza di rispetto nei nostri confronti. Gli errori li facciamo tutti, i giocatori, gli allenatori, gli arbitri, li facciamo in buonafede. Quello che è successo oggi è assurdo, non è concepibile non intervenire per annullare il gol. Io non lo accetto, questo non è un errore. Io non ho mai parlato del Var, perché mi fido del calcio, ma oggi è stato veramente una cosa vergognosa"