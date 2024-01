Il giornalista Sandroha commentato l'episodio Bastoni-Duda, chiedendosi come sia possibile che il Var non sia intervenuto: "La gomitata di Bastoni è netta, evidente, clamorosa, tutti l'hanno vista meno il Var. La colpa non è della macchina ma di chi deve farla funzionare. Al Var c'era Nasca alla terza presenza al Var con l'Inter quest'anno. Non ha visto quello che si vede dappertutto. Si continua a vedere e rivedere, il Var poteva ingrandire l'immagine, rallentarla e segnalare all'arbitro. Perché non l'ha fatto? L'errore sulla gomitata di Bastoni non ammette discussioni. A chi parla di malafede, dico che l'avrebbero "fatta" meglio"