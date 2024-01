Inter-Verona, il gol di Frattesi era da annullare: la furia dei gialloblù

Il direttore sportivo del Verona, Sean Sogliano, al termine della partita persa contro l'Inter si è presentato ai microfoni di DAZN con toni molto duri per il gol assegnato ai nerazzurri nel finale : "Non voglio fare moralismi perché non mi piace, siamo venuti qua con umiltà contro una grande squadra che probabilnente vincerà il campionato. Mancanza di rispetto nei confronti della società che sta con grande difficoltà cercando di salvarsi. L'episodio del 2-1 dell'Inter è veramente un episodio che è impossibile che in una sala VAR, non possono aver visto che il gol era da annullare in maniera molto chiara. Non possono non aver avvisato l'arbitro che mi sembra poteva vederlo. Abbiamo voluto che il calcio migliorasse con la VAR. E' impossibile che questo gol non sia stato annullato, mancanza di rispetto. Quasi 20 anni che faccio questo lavoro, mi sarò lamentato tre volte in tutta la mia vita."Il dirigente ha poi parlato in maniera più specifica dell'utilizzo del VAR: "I professionisti ci sono, sono qualificati e non possono mancare di rispetto. Sono molto deluso, è una mancanza di rispetto. Gli errori li accettiamo, li facciamo tutti, ma in una SALA VAR non si può fare questo errore. O è una mancanza di rispetto o non c'è qualcosa che non so, sono in difficoltà a commentare. Non è giusto ciò che è successo oggi. I tifosi del Verona tornano a casa con un grande torto. Oggi è successa una cosa molto grave. Quello di oggi non è un errore, è una mancanza di rispetto. Così è troppo".