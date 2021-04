Contro l'Inter è arrivata la settima sconfitta nelle ultime otto partite per il Verona di Ivan Juric: "Abbiamo giocato bene, a volte il calcio è così - ha detto l'allenatore a Dazn - Oggi abbiamo creato tanto e subito poco. Ultimamente i risultati non arrivano, ma ho poco da rimproverare ai ragazzi: prima o poi la vittoria arriverà. Forse ci manca il campione che ci risolva le partite, ma ora è il momento di non mollare. Questa è la strada giusta, con aggressività e intensità che abbiamo visto oggi. Il gol annullato a Faraoni? Era regolarissimo. Tocca il pallone che va in porta e basta, ma di cosa stiamo parlando?! Ci vuole coraggio a non darlo.