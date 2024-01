Gol Frattesi: fermati Fabbri e Nasca

Inter-Verona: il gesto di Frattesi prima del rigore

L'ultima partita traha suscitato intense polemiche , focalizzate soprattutto sull'operato dell'arbitroe del Var. Secondo quanto trapela,Un punto di particolare contestazione è stato l'omissione di sanzioni per l'intervento di Bastoni su Duda, poco prima del secondo gol di Frattesi.. Tuttavia, non si tratta di una sospensione definitiva; una volta rientrati, i due arbitri rimarranno sotto stretta osservazione.Le controversie non si limitano all'arbitraggio, ma coinvolgono anche il rigore assegnato al Verona, poi sbagliato da. Secondo il regolamento, se il pallone non raggiunge la porta o colpisce la traversa o i pali, il calcio di rigore deve essere ripetuto solo se l'infrazione del portiere ha avuto un impatto evidente sul calciatore esecutore.Questi eventi hanno ulteriormente alimentato la polemica intorno a una partita già carica di tensione e decisioni discutibili.