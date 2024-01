Nella giornata di oggi i vertici dell'Aia - il presidente Carlo Pacifici e il designatore Gianluca Rocchi - hanno tenuto una conferenza stampa per commentare l'operato degli arbitri a metà stagione. Dopo le parole, a Coverciano sono stati anche presentati alla stampa tutti i casi in cui arbitri e/o var hanno commesso degli errori che sono stati poi certificati come tali in sede di revisione.Quali sono tutti? Eccoli, nella nostra gallery.