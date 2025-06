Mondiale per Club, l'Inter rischia e batte l'Urawa Red Diamonds solo nel recupero: c'è un record negativo

GETTY

Inter-Urawa Reds 2-1: come è andata la partita

L', non senza fatica, vince in extremis la sua seconda partita al. Dopo l' 1-1 all'esordio contro i messicani del Monterrey , la squadra nerazzurra del nuovo tecnico Cristian Chivu ha rischiato grosso anche contro i giapponesi dell', riuscendo a strappare i tre punti solo nel recupero grazie a, dopo aver agguantato il pareggio al 79' con una super rete in rovesciata di Lautaro Martinez.I milanesi erano passati in svantaggio a sorpresa al 10' per un goal di, che ha fatto registrare tra l'altro un record negativo : mai prima di oggi, infatti, una squadra asiatica era riuscita a segnare contro una formazione italiana nella storia del Mondiale per Club, già giocato in passato con un format diverso. L'Inter, adesso a quota quattro punti, chiuderà il proprio girone con il match contro il River Plate, in programma alle 3.00 italiane di giovedì prossimo.

Cresce l'attesa, ora, per la seconda uscita della Juventus, che dopo l'exploit al debutto (5-0 contro l'Al-Ain) tornerà in campo domani per la sfida contro i marocchini del Wydad Casablanca , una partita importante che potrebbe già valere la qualificazione agli ottavi di finale.