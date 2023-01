Marceloè ancora alle prese con l'infortunio al polpaccio, che non gli consentirà di rimettersi a disposizione dell'prima del derby del 5 febbraio. A svelare un retroscena sui metodi di guarigione seguiti dal "pilastro" del centrocampo nerazzurro è La Gazzetta dello Sport, secondo cui il croato si è affidato per le cure a un preparatore esterno: si tratta di Andreja, il "santone dei muscoli" a cui ha già fatto riferimento l'attaccante dellaDusan, che da qualche mese fa parte anche dello staff del Milan. Tra i suoi assistiti anche l'altro serbo in forza ai bianconeri Filip, oltre a gente del calibro di Mohamed Salah e Luka Modric.