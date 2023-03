Dopo l'infortunio, ora c'è il rischio forfait. Sì, perché il problema muscolare durante Turchia-Croazia, ha portato molta apprensione in casa Hakan Calhanoglu, che salterà sicuramente la Fiorentina ed è a forte rischio per la Juventus, nella semifinale di andata di Coppa Italia. Come riporta Sportmediaset, si attende l'esito degli esami per capire meglio l'entità del problema, anche in vista del Benfica.