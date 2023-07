Dopo Juan, ecco un altro ex Juve. L’Inter avanza verso Alvaroe lo fa seguendo le indicazioni di Simone Inzaghi, che ha scelto lo spagnolo. Come spiega calciomercato.com, ieri sono partiti i primi contatti telefonici mentre questo pomeriggio andrà in scena un incontro con gli agenti del calciatore. Riunione che segnerà ufficialmente l’inizio della trattativa tra le parti e che vedremo presto dove porterà, anche se tutto lascia immaginare che ci sono tutti gli elementi per arrivare alla fumata bianca. A partire dai costi. La clausola rescissoria di Morata è di circa 20 milioni di euro ma si può scendere anche a 15. Inzaghi ha scelto Morata, l’Inter proverà ad accontentare il suo allenatore.