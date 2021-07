Prima lo scudetto con l'Inter, poi la vittoria in Nazionale. E ora? Lele Oriali dopo l'Europeo vinto nello staff di Mancini, sembra vicino all'addio all'Inter e diversi segnali portano a pensare questo. Come riporta Calciomercato.com, ecco che l'idea del club nerazzurro di sostituire Oriali con un altro ex calciatore rimasto particolarmente legato a questi colori come Riccardo Ferri, assume sempre più consistenza. Il team manager è pronto ad incontrare nei prossimi giorni Beppe Marotta per fare chiarezza su ogni aspetto.