Ultimo giorno di isolamento domiciliare per l'Inter. Ebbene sì, sono passati quindici giorni dalla positività al Coronavirus di Daniele Rugani, qualcuno in più dopo la partita Juve-Inter giocata a Torino a porte chiuse l'otto marzo. I giocatori nerazzurri, secondo il programma stilato dalla società, hanno continuato ad allenarsi presso le proprie abitazioni. Non solo: hanno seguito le indicazioni del club per preparazione fisica e regime alimentare. La data della ripresa degli allenamenti era fissata per il 25 marzo, ma la società non ha intenzione di riprendere l'attività a breve. L'emergenza in Italia è semplicemente troppo grande.