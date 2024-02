La squadra di Inzaghi si prepara dunque a affrontare la sfida contro la Juventus con una formazione solida e ben definita. Il ritorno dinel centrocampo nerazzurro aggiunge qualità e esperienza, mentre Darmian e Dimarco sono pronti a svolgere il loro ruolo sugli esterni con determinazione. In difesa, la presenza di Pavard, Acerbi e Bastoni promette solidità e compattezza. In attacco, la coppia Laurato-Thuram si conferma come punto di riferimento per la manovra offensiva dell'Inter. I tifosi nerazzurri guardano con fiducia a questa formazione, sperando che possa portare la squadra alla vittoria nel cruciale scontro contro la Juventus.