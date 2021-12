Dopo l'ansia, ecco il verdetto. L’esito dei tamponi in casa Inter ha confermato la presenza in gruppo di tre positivi. Di seguito il comunicato ufficiale del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario".