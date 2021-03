Da quando sono stati introdotti i cartellini anche per gli allenatori, proprio come funziona coi giocatori, ci siamo abituati a sentir parlare di tecnici in diffida. E dunque squalificati in caso di cartellino giallo rimediato da diffidati. Questo è successo ad Antonio Conte, che ieri è stato ammonito da Mariani nei primi minuti del match con l'Atalanta a San Siro. L'ex allenatore della Juventus era diffidato e dunque non sarà in panchina domenica col Torino. Per Conte sarà la terza giornata di squalifica in totale questa stagione, dopo le due giornate rimediate a fine gennaio per la polemica con l'arbitro Maresca in Udinese-Inter (quella del "sei sempre tu").