L'Inter e Simone Inzaghi vanno avanti insieme. Dopo aver sistemato tutti i dettagli nell'incontro di oggi, il club nerazzurro ha annunciato il rinnovo dell'allenatore fino al 2024 con opzione per un'altra stagione.



A comunicarlo è stata la società nerazzurra, che ha immortalato il momento della firma dopo un simpatico video. "Con Simone andremo avanti per altri due anni", le parole di Zhang, seguite da un "grazie" in inglese da parte del tecnico. Tecnico che ora attende l'arrivo di Lukaku e probabilmente di Dybala, per dare l'assalto allo scudetto perso all'ultima giornata.