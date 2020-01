ha ufficializzato con un messaggio sul proprio profilo Twitter l'acquisto di Christiandal. Queste le prima parole del danese, che arriva per circa 20 milioni di euro e guadagnerà 8 milioni a stagione, a Inter Tv: "Non vedevo l’ora di giocare, essere qui è bellissimo e sono felice di essere un nuovo calciatore dell’Inter. Sono molto emozionato e desidero farmi conoscere dai tifosi, ho già avuto modo di sentire il loro calore, è stata un’accoglienza fantastica. Mi sento benissimo. Le mie statistiche? Sinceramente non sono uno che tiene tantissimo ai numeri ma so che piacciono alla gente e testimoniano che ho fatto molto bene in Inghilterra. Ora è arrivato il momento di intraprendere una nuova sfida, sono molto felice di poter giocare in Serie A e con una grande società come l’Inter, che è un Club fantastico. Conte? Ho avuto modo di conoscerlo quando ero al Tottenham e abbiamo affrontato il suo Chelsea, è stata molto dura. L’opportunità di conoscerlo e di imparare come giocano le sue squadre mi entusiasma".