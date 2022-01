Dopo il problema muscolare accusato nei primi minuti della partita contro l'Empoli, Joaquin Correa si è sottoposto alla consueta visita specialistica. Questo il comunicato ufficiale diffuso dall'Inter.



MILANO - “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane”.



LO STOP - Stando alle prime indiscrezioni, nella migliore delle ipotesi, il calciatore argentino starà fuori un mese, ma per averlo al meglio e per non rischiare niente, potrebbero essere necessari 40-45 giorni di stop.