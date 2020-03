Stop per Victor Moses. Ecco il comunicato dell’Inter: “Nella mattinata di oggi Victor Moses è stato sottoposto, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a risonanza magnetica alla coscia sinistra. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento muscolare, il giocatore verrà rivalutato nei prossimi giorni”. Data l’entità dell’infortunio, il giocatore va verso il forfeit in vista dell’impegno dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Napoli. Rimarrebbe incerta la sua presenza anche in vista di un ipotetico rinvio di Juve-Inter a lunedì 9 marzo, idea nata dopo il consiglio straordinario della Lega Serie A tenutosi ieri in conference call.