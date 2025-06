Inter, ufficiale il colpo di mercato

AFP via Getty Images

L’Inter ha annunciato ufficialmente il secondo acquisto del mercato estivo: si tratta di Luis Henrique, esterno brasiliano classe 2001 proveniente dal Marsiglia. Il giocatore arriva a titolo definitivo per 25 milioni di euro (bonus inclusi) e ha firmato un contratto fino a giugno 2030. Dopo le visite mediche svolte a Milano, l’accordo è stato formalizzato, rendendolo il 36° brasiliano nella storia del club nerazzurro.Luis Henrique è nato a João Pessoa, in Brasile, e ha iniziato la sua carriera nel Botafogo, debuttando nel 2019 nel campionato brasiliano. Nel 2020 si trasferisce al Marsiglia, dove affronta un periodo difficile, segnando solo un gol in 49 presenze. Dopo un ritorno in prestito al Botafogo, nel 2023 fa rientro in Francia e nella stagione 2024/25 esplode sotto la guida di Roberto De Zerbi: 9 gol, 10 assist e un ruolo da protagonista nella squadra seconda in Ligue 1.

Con una velocità massima registrata di quasi 37 km/h, Luis è uno degli esterni più rapidi del campionato francese e si distingue per tecnica, dribbling e duttilità tattica. Ora è pronto per una nuova avventura in Serie A, spinto dal “vento” che l’ha portato fino a Milano.