Adesso è ufficiale: Mauro Icardi ha la numero 7 dell'Inter. La numero 9 è passata sulle spalle del nuovo acquisto Romelu Lukaku e così l'argentino ha un nuovo numero. La 7 potrà ora passare sulle spalle di un altro giocatore solo in caso di cessione di Icardi. Quindi Sanchez, in caso di arrivo in nerazzurro, non la avrebbe.



"1. Samir Handanovic

2. Diego Godin

5. Roberto Gagliardini

6. Stefan De Vrij

7. Mauro Icardi

8. Matias Vecino

9. Romelu Lukaku

10. Lautaro Martinez

11. Federico Dimarco

12. Stefano Sensi

13. Andrea Ranocchia

15. Joao Mario

16. Matteo Politano

18. Kwadwo Asamoah

19. Valentino Lazaro

20. Borja Valero

23. Nicolò Barella

27. Daniele Padelli

29. Henrique Dalbert

30. Sebastiano Esposito

31. Lorenzo Pirola

32. Lucien Agoumé

33. Danilo D'Ambrosio

37. Milan Skriniar

46. Tommaso Berni

77. Marcelo Brozovic

87. Antonio Candreva

95. Alessandro Bastoni".